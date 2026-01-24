Γερμανία - Bundesliga: Η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη έσπασε το αήττητο σερί της Μπάγερν Μονάχου (1-2) - Real.gr

Θεωρητικά εύκολο έργο είχε η -πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος- Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται η Bundesliga, αλλά δυσκολεύτηκε κόντρα στην κλειστή άμυνα της Αουγκσμπουργκ, που είχε ξανά τον Δημήτρη Γιαννούλη στο αριστερό άκρο της άμυνας της, και τελικά γνώρισε την πρώτη φετινή ήττα της με 2-1.

Με εξαιρετική ψυχολογία ύστερα από την εντός έδρας νίκη επί της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για το Champions League, με την οποία εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στους «16», το αήττητο (16-2-0) σύνολο του Βενσάν Κομπανί υποδέχθηκε μια ακόμη βαυαρική ομάδα, η οποία έκανε τη μεγάλη έκπληξη μέσα στο «Αλιάντς Αρίνα» και μάλιστα με ανατροπή, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία.

Η Μπάγερν προηγήθηκε με τον Ιτο (23′), αλλά η Αουγκσμπουργκ έκανε τη μεγάλη ανατροπή με τα γκολ των Τσάβες (75′) και Μασένγκο (81′), με τον Γιαννούλη να δίνει την ασίστ στο νικητήριο τέρμα. Στο μεταξύ στη Φρανκφούρτη η Χόφενχαϊμ πήρε τη σπουδαία νίκη, και μάλιστα με ανατροπή, μέσα στην έδρα της Αϊντραχτ με 3-1, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία της τη φετινή σεζόν, διεκδικώντας πάντα μια από τις θέσεις για το Champions League της επόμενης σεζόν.

Τέλος, η Λειψία δυσκολεύτηκε στο Α’ μέρος, αλλά στην επανάληψη λύγισε την αντίσταση της Χάιντενχαϊμ και έφθασε τελικά εύκολα στη νίκη με 3-0.