Γερμανία: Ένας νεκρός και 9 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στο Αμβούργο - Real.gr

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν μετά από τη σύγκρουση ενός λεωφορείου με τρένο στο Αμβούργο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όλα τα θύματα ήταν μέσα στο λεωφορείο, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής. Ο οδηγός του λεωφορείου «χαροπαλεύει», δύο επιβάτες είναι βαριά τραυματίες ενώ έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι.

Ο οδηγός ήταν ο «τελευταίος που απεγκλωβίστηκε, καθώς είχε κολλήσει», είπε ο εκπρόσωπος.

Το ατύχημα συνέβη σε μια βιομηχανική περιοχή στο λιμάνι της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία συνέβη σε αφύλακτη διάβαση «για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί».

Schwerer Unfall im Hamburger Hafen. Zug kollidiert an der Nippoldstraße mit Linienbus. 1 Toter – mehrere Verletzte – Großeinsatz der Feuerwehr. Fotos: Lenthe Medien pic.twitter.com/RRBdN5p6Fn — R_G_ (@CrimeNewsHH) January 16, 2026

«Ο άνθρωπος που σκοτώθηκε υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου», ανακοίνωσε η αστυνομία. Η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να βοηθήσει στην έρευνα.