Γερμανία: Ένας νεκρός και 9 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στο Αμβούργο - Real.gr
22:23, 16/01/2026
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν μετά από τη σύγκρουση ενός λεωφορείου με τρένο στο Αμβούργο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όλα τα θύματα ήταν μέσα στο λεωφορείο, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής. Ο οδηγός του λεωφορείου «χαροπαλεύει», δύο επιβάτες είναι βαριά τραυματίες ενώ έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι.

Ο οδηγός ήταν ο «τελευταίος που απεγκλωβίστηκε, καθώς είχε κολλήσει», είπε ο εκπρόσωπος.

Το ατύχημα συνέβη σε μια βιομηχανική περιοχή στο λιμάνι της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία συνέβη σε αφύλακτη διάβαση «για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί».

«Ο άνθρωπος που σκοτώθηκε υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου», ανακοίνωσε η αστυνομία. Η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να βοηθήσει στην έρευνα.

