«Γιατί έβαλα τις φωτιές στη Λέσβο» - Τι αναφέρει στην ομολογία του για τις 4 πυρκαγιές ο 57χρονος - Real.gr

«Γιατί έβαλα τις φωτιές στη Λέσβο» – Τι αναφέρει στην ομολογία του για τις 4 πυρκαγιές ο 57χρονος

18:19, 19/08/2025
ΠΗΓΗ: lesvosnews.net

Συνελήφθη 57χρονος στη Λέσβο που ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς.

Σημαντική εξέλιξη στις έρευνες για αλλεπάλληλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τον τελευταίο καιρό στη Λέσβο και διερευνώνται από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προέκυψε μετά την προσαγωγή 57χρονου, ο οποίος κατά την προανακριτική διαδικασία ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου στο νησί.

Πρόκειται για τρεις πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους και μία σε νταλίκα φορτωμένη με ζωοτροφές και συγκεκριμένα περίπου 400 μπάλες άχυρου, από τις οποίες προκλήθηκαν ζημιές, αλλά και κινητοποίηση μεγάλων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Ο 57χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από αρμόδιες πηγές, εντοπίστηκε έπειτα από έρευνα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ασφάλειας, εξασφάλισαν και οπτικό υλικό από βίντεο, καθώς και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο 57χρονος, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του, χτες το βράδυ, ομολόγησε ότι τις δύο από τις τέσσερις φωτιές τις έβαλε το πρωί της 15ης Αυγούστου για λόγους αντεκδίκησης προς δύο συντοπίτες σου, σε χωράφια που είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένοι. Την τρίτη πυρκαγιά, πάλι σε υπαίθριο χώρο, την έβαλε το βράδυ της ίδιας μέρα και ισχυρίστηκε ότι προέβη στην πράξη του γιατί είχε… «θολώσει», ενώ την τέταρτη, στη νταλίκα με τις ζωοτροφές, για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 57χρονος είναι ο δεύτερος κατηγορούμενος για εμπρησμό που εντοπίζεται εφέτος στη Λέσβο.

Τον περασμένο Ιούλιο, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συνέλαβαν έναν 35χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στις 15 Ιουλίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλοχωρίου, όπου κάηκαν περίπου 160 στρέμματα, ενώ ήταν σε εξέλιξη και άλλες πυρκαγιές στο νησί. Ο 35χρονος ομολόγησε την πράξη του και κατ’ αντιπαράσταση, και υποβλήθηκε δικογραφία από την ΔΑΕΕ στον εισαγγελέα στις 21 Ιουλίου. Τελικά, όμως, δεν εκδόθηκε ένταλμα συλλήψεως σε βάρος του, αλλά ορίστηκε τακτική δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

