Greek Basketball League: Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Νάναλι «καθάρισαν» τη νίκη της ΑΕΚ στο τέλος (83-74 το Μαρούσι) - Real.gr

Με κλειστό rotation… εννέα παικτών, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη, με 83-74 επί του Αμαρουσίου για την 18η αγωνιστική της Greek Basketball League. Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα αύξησαν σε 10 τις διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ανεβαίνοντας στο 12-4 στον βαθμολογικό πίνακα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είχε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο ΡαϊΚουάν Γκρέι σημείωσε 20 πόντους και μάχεψε 5 ριμπαόυντ, ενώ διψήφιος, με 17 πόντους ήταν και ο Τζέιμς Νάναλι για την Ένωση.

Από το Μαρούσι που βυθίστηκε ακόμη περισσότερ (3-14), ο Τζακορεϊ Ουίλιαμς τέλειωσε το ματς με 17 πόντους.

Το Μαρούσι προηγήθηκε ακόμη και με +8 (54-62) στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου, αλλά η ΑΕΚ με πιεστική άμυνα και επιμέρους σκορ 24-7 χάρη στον «οίστρο» των Φρανκ Μπάρτλεϊ, ΡαϊΚουάν Γκρέι και Τζέιμς Νάναλι «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 37-41, 54-59, 83-74

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 20, Σκορδίλης 8, Μπράουν 5, Φλιώνης 3, Φίζελ, Λεκαβίτσιους 3 (1), Νάναλι 17 (1), Μπάρτλεϊ 21 (2), Χαραλαμπόπουλος 6 (1)

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας 5 (1), Μέικον 15 (3), Σαλάς 7, Κινγκ 10, Καλαϊτζάκης 12 (1), Ουίλιαμς 17, Κουζέλογλου 2, Ντε Σόουζα, Γιαννόπουλος 6, Περάντες (7)