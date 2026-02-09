Γύθειο: Αγνοείται 60χρονος ψαράς – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γυθείου για τον εντοπισμό ενός 60χρονου αλιέα που αγνοείται από το απόγευμα της Δευτέρας.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, η βάρκα του, με την ονομασία «Αντώνιος», εντοπίστηκε κενή λίγο μετά τις 5:00 το απόγευμα, προσαραγμένη σε βραχώδες σημείο στην ακτή των Τρινήσων. Στο εσωτερικό του σκάφους βρέθηκε μόνο το κινητό τηλέφωνο του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 60χρονος, γνωστός κάτοικος της περιοχής της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, ενώ αναμένεται να συνδράμει και ελικόπτερο, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα αίτια της ακυβερνησίας του σκάφους και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ενημέρωση συνεχίζεται καθώς οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη.