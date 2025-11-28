H κακοκαιρία Αdel χτύπησε τη Λακωνία: Η λάσπη «κατάπιε» αυτοκίνητο – Από «θαύμα» σώθηκε οδηγός - Real.gr

Η ισχυρή και συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε άνοδο της στάθμης των υδάτων και συσσώρευση φερτών υλικών, καθιστώντας το οδόστρωμα επικίνδυνο για τη διέλευση οχημάτων.

Καλλιέργειες με πορτοκάλια και ελιές, έχουν βουλιάξει κυριολεκτικά, ενώ δρόμοι και χωράφια σε πολλά σημεία του επαρχιακοί δικτύου έχουν καλυφθεί από τα νερά.

Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων με απόφαση του Δήμου Ευρώτα για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο της Ε.Ο. Σκάλας – Μονεμβασιάς στο ύψος του Βλαχιώτη αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, που είχε διακοπεί λόγω της συσσώρευσης υδάτων από υπερχείλιση χειμάρρου.

Την Δευτέρα ξεκινούν οι έλεγχοι ΕΛΓΑ

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, είναι σε άμεση επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Αυτοί, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα. Στην ενημέρωση που παρέχει ο αντιπεριφερειάρχης, τονίζει, ότι, τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας και του δήμου Ευρώτα, αντιμετώπισαν, άμεσα την μικρή υπερχείλιση του ρέματος Βορβά και τον προσωρινό πλημμυρισμό του δρόμου προς το Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη.

Απ’ το πρωί, οι μηχανικοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πραγματοποιούν αυτοψίες στις περιοχές όπου υπήρξαν προβλήματα, ενώ, μικρές καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, έχουν ήδη αντιμετωπιστεί απ’ τα μηχανήματα έργου της Π.Ε Λακωνίας. Όλες οι υπηρεσίες, παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα μέχρι την οριστική εξασθένιση του φαινομένου, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.