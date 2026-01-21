Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Δεκέλεια-Αθήνα - Real.gr

Quantcast
Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Δεκέλεια-Αθήνα

21:45, 21/01/2026
Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Δεκέλεια-Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής.

Τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών θα ομαλοποιηθούν σταδιακά.

