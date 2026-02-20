Hellenic Train: Ενίσχυση δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο - Πάτρα - Κιάτο και στον προαστιακό Πάτρας λόγω καρναβαλιού - Real.gr

Quantcast
15:15, 20/02/2026
Hellenic Train: Ενίσχυση δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πάτρα – Κιάτο και στον προαστιακό Πάτρας λόγω καρναβαλιού

  • Από την Πέμπτη 19/02/2026 έως και την Τρίτη 24/02/2026, ενισχύονται λεωφορειακά δρομολόγια της γραμμής Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο για να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού. Έχει προβλεφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την Καθαρά Δευτέρα, με επιπλέον ενισχύσεις για την επιστροφή των εκδρομέων.
  • Δύο έκτακτα ζεύγη δρομολογίων ενεργοποιούνται στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας-Ρίο-Άγιος Ανδρέας, το Σάββατο προς Κυριακή και την Κυριακή προς Καθαρά Δευτέρα (21 και 22-02-2026). Αυτά τα δρομολόγια ενισχύουν τη νυχτερινή μετακίνηση επιβατών από και προς το κέντρο της Πάτρας κατά τις ημέρες κορύφωσης των εκδηλώσεων.
  • Η Hellenic Train προχωρά σε ενίσχυση δρομολογίων λεωφορείων και έκτακτα δρομολόγια στον προαστιακό Πάτρας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ενόψει του Πατρινού Καρναβαλιού.
Σε ενισχύσεις δρομολογίων και υπηρεσιών στη γραμμή Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο και στον προαστιακό Πάτρας προχωρά η Hellenic Train κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στο πλαίσιο της αυξημένης επιβατικής κίνησης λόγω του καρναβαλιού της Πάτρας.

Συγκεκριμένα:

Ενισχύσεις λεωφορείων στη γραμμή Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο

Από την Πέμπτη 19/02/2026 έως και την Τρίτη 24/02/2026 ενισχύονται, κατά περίπτωση και αναλόγως της ζήτησης, λεωφορειακά δρομολόγια της γραμμής Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει προβλεφθεί για την Καθαρά Δευτέρα, με επιπλέον ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Έκτακτα δρομολόγια στον Βόρειο Τομέα προαστιακού Πάτρας

Ενεργοποιούνται δύο έκτακτα ζεύγη δρομολογίων στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας-Ρίο-Άγιος Ανδρέας, το Σάββατο προς Κυριακή και την Κυριακή προς Καθαρά Δευτέρα (21 και 22-02-2026), ως εξής:

14307: Άγιος Ανδρέας-Ρίο: Αναχώρηση 23:32.

14309: Άγιος Ανδρέας-Ρίο: Αναχώρηση 00:32.

14308: Ρίο-Άγιος Ανδρέας: Αναχώρηση 00:07.

15300: Ρίο-Άγιος Ανδρέας: Αναχώρηση 01:07.

Με αυτά τα δρομολόγια ενισχύεται η νυχτερινή μετακίνηση επιβατών από και προς το κέντρο της Πάτρας κατά τις ημέρες κορύφωσης των εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr ή να επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 14511.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

