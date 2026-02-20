Hellenic Train: Ενίσχυση δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο - Πάτρα - Κιάτο και στον προαστιακό Πάτρας λόγω καρναβαλιού - Real.gr

Σύνοψη από το
- Από την Πέμπτη 19/02/2026 έως και την Τρίτη 24/02/2026, ενισχύονται λεωφορειακά δρομολόγια της γραμμής Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο για να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού. Έχει προβλεφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την Καθαρά Δευτέρα, με επιπλέον ενισχύσεις για την επιστροφή των εκδρομέων.
- Δύο έκτακτα ζεύγη δρομολογίων ενεργοποιούνται στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας-Ρίο-Άγιος Ανδρέας, το Σάββατο προς Κυριακή και την Κυριακή προς Καθαρά Δευτέρα (21 και 22-02-2026). Αυτά τα δρομολόγια ενισχύουν τη νυχτερινή μετακίνηση επιβατών από και προς το κέντρο της Πάτρας κατά τις ημέρες κορύφωσης των εκδηλώσεων.
- Η Hellenic Train προχωρά σε ενίσχυση δρομολογίων λεωφορείων και έκτακτα δρομολόγια στον προαστιακό Πάτρας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ενόψει του Πατρινού Καρναβαλιού.
Συγκεκριμένα:
Ενισχύσεις λεωφορείων στη γραμμή Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο
Από την Πέμπτη 19/02/2026 έως και την Τρίτη 24/02/2026 ενισχύονται, κατά περίπτωση και αναλόγως της ζήτησης, λεωφορειακά δρομολόγια της γραμμής Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού.
Ιδιαίτερη μέριμνα έχει προβλεφθεί για την Καθαρά Δευτέρα, με επιπλέον ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.
Έκτακτα δρομολόγια στον Βόρειο Τομέα προαστιακού Πάτρας
Ενεργοποιούνται δύο έκτακτα ζεύγη δρομολογίων στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας-Ρίο-Άγιος Ανδρέας, το Σάββατο προς Κυριακή και την Κυριακή προς Καθαρά Δευτέρα (21 και 22-02-2026), ως εξής:
14307: Άγιος Ανδρέας-Ρίο: Αναχώρηση 23:32.
14309: Άγιος Ανδρέας-Ρίο: Αναχώρηση 00:32.
14308: Ρίο-Άγιος Ανδρέας: Αναχώρηση 00:07.
15300: Ρίο-Άγιος Ανδρέας: Αναχώρηση 01:07.
Με αυτά τα δρομολόγια ενισχύεται η νυχτερινή μετακίνηση επιβατών από και προς το κέντρο της Πάτρας κατά τις ημέρες κορύφωσης των εκδηλώσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr ή να επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 14511.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ