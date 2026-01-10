Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής - Κέρδισε 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με το μεγάλο της «αστέρι», τον Μοχάμεντ Σαλάχ, να την οδηγεί εκ του ασφαλούς (ασίστ και γκολ), η Αίγυπτος νίκησε δύσκολα με 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού κι έγινε η τελευταία ομάδα που συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Μαρμούς στο 4′, ο Ράμπια στο 32′ από πάσα του Σαλάχ και ο επιθετικός της Λίβερπουλ στο 52′ ήταν οι σκόρερ των «Φαραώ», που με το αυτογκόλ του Φατούχ στο 40′ είχαν βάλει ξανά στο παιχνίδι τους Ιβοριανούς. Ο Ντουέ στο 73′ μείωσε σε 3-2 το οποίο δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Πλέον, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της 14ης Ιανουαρίου, η Αίγυπτος θα παίξει με τη Σενεγάλη στις 18:00, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα γίνει γνωστό και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της 18ης Ιανουαρίου, που θα προκύψει από το νικητή του δεύτερου ημιτελικού, Μαρόκο-Νιγηρία.