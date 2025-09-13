Quantcast
Η Αλαβές «προσγείωσε» την Αθλέτικ - Real.gr
real player

Η Αλαβές «προσγείωσε» την Αθλέτικ

22:44, 13/09/2025
Η Αλαβές «προσγείωσε» την Αθλέτικ

Τυχερή η Αλαβές, πέρασε με το αυτογκόλ του Μπερνεγκέρ, με 1-0 από το «Σαν Μαμές» το εμπόδιο της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Οι Βάσκοι του Ερνέστο Βαλβέρδε μετρούσαν το απόλυτο μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ωστόσο, απόψε «προσγειώθηκαν… ανώμαλα» από την Ντεπορτίζο κι έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν στην κορυφή, έστω και ως «συγκάτοικοι» με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Τσάμπι Αλόνσο έκανε το 4Χ4 στο ξεκίνημα της La Liga, επικρατώντας εκτός έδρας με 2-1 της Σοσιεδάδ κι απολαμβάνει (προσωρινά) τη μοναξιά της κορυφής της βαθμολογίας.

Το «διπλό» για τους «μερένγκες» αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιτεύχθηκε ενώ αγωνίζονταν από το 32′ με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Χούισεν. Το γκολ του Γκιουλέρ, όμως, στο 44′ με το οποίο έγινε το 2-0 (είχε ανοίξει το σκορ ο Μπαπέ από πολύ νωρίς) αποδείχθηκε καθοριστικό στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Το εξαιρετικό ξεκίνημα της Χετάφε στο πρωτάθλημα της La Liga συνεχίζεται, με την ομάδα της Μαδρίτης να επικρατεί με 2-0 της Οβιέδο, που πραγματοποιεί εντελώς αντίθετη πορεία από τη σημερινή της αντίπαλο.

Δύο γκολ στις καθυστερήσεις του πρωτου ημιχρόνου άλλαξαν εντελώς τα δεδομένα του ματς, με τους γηπεδούχους να διαχειρίζονται άψογα στο δεύτερο ημίχρονο το σημαντικό προβάδισμα και να φτάνουν στην 3η τους νίκη σε 4 παιχνίδια, τους δε φιλοξενούμενους να αιφνιδιάζονται από την εξέλιξη αυτή και να μην μπορούν ν’ αντιδράσουν. Μοιραία γνώρισαν την 3η τους ήττα στην πρώτη τετράδα αγώνων που έχουν δώσει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Υπόθεση μαστροπείας: Ο 42χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

Υπόθεση μαστροπείας: Ο 42χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

20:55 13/09
Βίντεο - ντοκουμέντο από την παράσυρση 16χρονης στα Καμίνια

Βίντεο - ντοκουμέντο από την παράσυρση 16χρονης στα Καμίνια

20:14 13/09
Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ

Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ

19:39 13/09
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο νεαρού ποδοσφαιριστή - Ποιος ήταν ο 23χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητο σε χαράδρα

Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο νεαρού ποδοσφαιριστή - Ποιος ήταν ο 23χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητο σε χαράδρα

18:26 13/09
Τα 3 ζώδια που θα αποκτήσουν περισσότερα χρήματα από τη δουλειά τους πριν το τέλος του 2025

Τα 3 ζώδια που θα αποκτήσουν περισσότερα χρήματα από τη δουλειά τους πριν το τέλος του 2025

12:15 13/09
Ρόδος: Γνωστή influencer συνελήφθη για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Πώς βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ρόδος: Γνωστή influencer συνελήφθη για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Πώς βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών

17:56 13/09
Τζένη Καρέζη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κώστα Καζάκο – Σπάνια φωτογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του ’60

Τζένη Καρέζη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κώστα Καζάκο – Σπάνια φωτογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του ’60

22:04 13/09
Θεσσαλονίκη: Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες του σκάφους που προσέκρουσε σε βράχια

Θεσσαλονίκη: Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες του σκάφους που προσέκρουσε σε βράχια

22:21 13/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved