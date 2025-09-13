Η Αλαβές «προσγείωσε» την Αθλέτικ - Real.gr

Τυχερή η Αλαβές, πέρασε με το αυτογκόλ του Μπερνεγκέρ, με 1-0 από το «Σαν Μαμές» το εμπόδιο της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Οι Βάσκοι του Ερνέστο Βαλβέρδε μετρούσαν το απόλυτο μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ωστόσο, απόψε «προσγειώθηκαν… ανώμαλα» από την Ντεπορτίζο κι έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν στην κορυφή, έστω και ως «συγκάτοικοι» με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Τσάμπι Αλόνσο έκανε το 4Χ4 στο ξεκίνημα της La Liga, επικρατώντας εκτός έδρας με 2-1 της Σοσιεδάδ κι απολαμβάνει (προσωρινά) τη μοναξιά της κορυφής της βαθμολογίας.

Το «διπλό» για τους «μερένγκες» αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιτεύχθηκε ενώ αγωνίζονταν από το 32′ με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Χούισεν. Το γκολ του Γκιουλέρ, όμως, στο 44′ με το οποίο έγινε το 2-0 (είχε ανοίξει το σκορ ο Μπαπέ από πολύ νωρίς) αποδείχθηκε καθοριστικό στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Το εξαιρετικό ξεκίνημα της Χετάφε στο πρωτάθλημα της La Liga συνεχίζεται, με την ομάδα της Μαδρίτης να επικρατεί με 2-0 της Οβιέδο, που πραγματοποιεί εντελώς αντίθετη πορεία από τη σημερινή της αντίπαλο.

Δύο γκολ στις καθυστερήσεις του πρωτου ημιχρόνου άλλαξαν εντελώς τα δεδομένα του ματς, με τους γηπεδούχους να διαχειρίζονται άψογα στο δεύτερο ημίχρονο το σημαντικό προβάδισμα και να φτάνουν στην 3η τους νίκη σε 4 παιχνίδια, τους δε φιλοξενούμενους να αιφνιδιάζονται από την εξέλιξη αυτή και να μην μπορούν ν’ αντιδράσουν. Μοιραία γνώρισαν την 3η τους ήττα στην πρώτη τετράδα αγώνων που έχουν δώσει