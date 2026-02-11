Η Κοινή Δήλωση που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν μετά τη συνάντηση στην Άγκυρα - Real.gr

Στην Κοινή Δήλωση που εξέδωσαν, η Ελλάδα και η Τουρκία κατέγραψαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς δεσμούς, να ενεργοποιήσουν δυναμικότερα τις επιχειρηματικές τους κοινότητες και να διευρύνουν τα πεδία διμερούς συνεργασίας, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης προσπάθειας σταθεροποίησης και εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Κοινή Δήλωση μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Α.Ε. κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, Α.Ε. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκαν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026 στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Οι δύο Ηγέτες συμπροήδρευσαν της συνόδου της έκτης συνόδου του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών ως συντονιστών και των Υπουργών Οικονομικών/Οικονομίας και Οικονομικών· Εσωτερικών/Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας· Πολιτισμού και Τουρισμού· Εθνικής Παιδείας/Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού· Βιομηχανίας και Τεχνολογίας/Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών· και Εμπορίου. Οι δύο ηγέτες σημείωσαν τα εξής:

Η Τουρκία και η Ελλάδα τόνισαν για άλλη μια φορά ότι είναι αποφασισμένες να καλλιεργήσουν φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση, σύμφωνα με τη «Διακήρυξη των Αθηνών για Φιλικές Σχέσεις και Καλή Γειτονία», η οποία υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της 5ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου. Οι δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και να διευρύνουν τους τομείς συνεργασίας.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για βελτίωση αποτελεσματικών διαύλων και μηχανισμών επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για την εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές κλιμακώσεις και κίνδυνοι για την επιτυχή διαχείριση των διμερών τους σχέσεων.

Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν ότι η εκτεταμένη διμερής συνεργασία, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία και θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

-Λόγω της αύξησης του διμερούς εμπορικού όγκου και της οικονομικής συνεργασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς τους δεσμούς και να επιτύχουν τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε διμερές εμπορικό όγκο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Προς τούτο, δεσμεύτηκαν να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων επιχειρηματικών κοινοτήτων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες του Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και άλλων σχετικών επιχειρηματικών ενώσεων και των φορέων προώθησης επενδύσεων και των δύο χωρών.

Η Τουρκία και η Ελλάδα χαιρέτισαν τη συνέχιση του προσωρινού συστήματος θεωρήσεων Σένγκεν βραχείας διαμονής, με στόχο τη διευκόλυνση των τουριστικών επισκέψεων Τούρκων υπηκόων σε δώδεκα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν ότι, εκτός από την υπάρχουσα διμερή συνεργασία στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ο τριμερής μηχανισμός συνεργασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και η Βουλγαρία, έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Οι δύο χώρες τόνισαν τη σημασία της συνέχισης και περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία και την αναγκαιότητα ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Και οι δύο χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας -ιδίως στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον εκσυγχρονισμό κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρόμων. Αυτά τα έργα ενισχύουν σημαντικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη χωρητικότητα τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών, δημιουργώντας παράλληλα τις τεχνικές και λειτουργικές συνθήκες για ισχυρότερη συνδεσιμότητα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, καθώς και με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και την περιφερειακή ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές εξέτασαν την πρόοδο στο έργο κατασκευής μιας δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στους Κήπους-Υψάλα, μετά τη Συμφωνία του 2006. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σύνδεση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με το δίκτυο οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση ομαλών ροών κυκλοφορίας, διαλειτουργικότητας του συστήματος και περαιτέρω ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επανέλαβαν την αυξανόμενη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, στον οικονομικό και στρατηγικό τομέα. Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της συνεργασίας στην επιστήμη, την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, μέσω της εφαρμογής ενός διμερούς προγράμματος συνεργασίας για την επιστήμη και την τεχνολογία.

-Η Τουρκία και η Ελλάδα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο χώρες αποφάσισαν να επανενεργοποιήσουν την ad hoc Μικτή Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της Κοινής Δήλωσης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δασοκομίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2010, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης του ποταμού Έβρου. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την κοινή τους δέσμευση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πλημμυρών στη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με την άλλη παραποτάμια χώρα.

-Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ως δύο Σύμμαχοι, μεταξύ άλλων ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου 2026 στην Τουρκία.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ. -Οι δύο χώρες συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε διεθνείς οργανισμούς και, στο μέτρο του δυνατού, να υποστηρίξουν η μία την υποψηφιότητά της σε διεθνείς πλατφόρμες.

-Οι δύο ηγέτες είχαν επίσης μια εκτενή ανταλλαγή απόψεων για διμερή ζητήματα, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δυναμική στις συζητήσεις τους για τον Πολιτικό Διάλογο, τη Θετική Ατζέντα/Κοινό Σχέδιο Δράσης και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.