Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας - Real.gr

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας

19:53, 12/12/2025

19:53, 12/12/2025
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το διυλιστήριο Slavneft-YANOS στο Γιαροσλάβλ, το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας, σε όγκους επεξεργασίας το 2024.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι η επίθεση προκάλεσε εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας

19:53 12/12
