Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας - Real.gr

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το διυλιστήριο Slavneft-YANOS στο Γιαροσλάβλ, το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας, σε όγκους επεξεργασίας το 2024.
💥 USF strike the largest oil refinery in northern russia
On the night of 12 December, operators of the 1st Separate USF Center (@14reg_army ) successfully hit a strategic enemy facility — the Yaroslavl Oil Refinery.
Slavneft–YANOS, with a design capacity of 15 million tonnes… pic.twitter.com/M6H1RdTNWz
— 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) December 12, 2025
Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι η επίθεση προκάλεσε εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο.