Ημέρα πένθους για τη Ρεάλ Σαραγόσα – Πέθανε 15χρονος παίκτης της - Real.gr

Η οικογένεια της Ρεάλ Σαραγόσα πενθεί για τον θάνατο του νεαρού ποδοσφαιριστή Χόρχε Κασάδο σε ηλικία 15 ετών. Ο σύλλογος κήρυξε σήμερα επίσημη ημέρα πένθους και όλες οι δραστηριότητες του αθλητικού κέντρου διακόπηκαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας

«Ο Χόρχε, μέλος της Ρεάλ Σαραγόσα από μικρή ηλικία, αγωνιζόταν φέτος για έκτη χρονιά στον σύλλογο. Πολύ αγαπητός στα αποδυτήρια, αφήνει ένα ανεκτίμητο κενό στην ομάδα του, Cadete A, και στη Ρεάλ Σαραγόσα.

Η Αθλητική Πόλη, καταρρακωμένη από την τραγική είδηση, θα παγώσει πλήρως τις δραστηριότητές της και η πρώτη ομάδα θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή πριν από την προπόνησή της.

Συντετριμμένοι από την απώλεια, συμμεριζόμαστε τον τεράστιο πόνο της οικογένειας και των οικείων του Χόρχε. Από τον σύλλογο στέλνουμε όλη μας την αγάπη και δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χόρχε.»