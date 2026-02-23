ΗΠΑ: Αθώος δήλωσε ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ που κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του - Real.gr

Ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ δήλωσε αθώος σήμερα, κατά την προσαγωγή του σε δικαστήριο του Λος Άντζελες όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τον φόνο των γονιών του.

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία, μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ στο Χόλιγουντ τον Δεκέμβριο. Ο γνωστός σκηνοθέτης της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί στην έπαυλή τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου.

Ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 70χρονη γυναίκα του είχαν δεχτεί πολλαπλές μαχαιριές.

Η ψυχική υγεία του γιου τους, ο οποίος είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια πριν από πολλά χρόνια, καθώς και η εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, αναμένεται ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο της δίκης.

Ο Νικ Ράινερ κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ακόμη και σε θάνατο, αφού η ποινή αυτή δεν έχει καταργηθεί στην Καλιφόρνια, όμως δεν εφαρμόζεται από το 2019.

Στο στάδιο αυτό είναι σύνηθες οι κατηγορούμενοι να δηλώνουν αθώοι, όποια και αν είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Να σημειωθεί ότι ο δικηγόρος του παραιτήθηκε αιφνιδίως και χωρίς καμία εξήγηση τον περασμένο μήνα και έχει αντικατασταθεί από έναν δημόσιο συνήγορο.

Ο Νικ Ράινερ θα παραμείνει κρατούμενος, αφού δεν του χορηγήθηκε αποφυλάκιση υπό όρους, και θα οδηγηθεί και πάλι ενώπιον δικαστηρίου στις 29 Απριλίου.