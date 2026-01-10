Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ - Real.gr

Quantcast
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

23:30, 10/01/2026
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

Η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ξένο ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasmin.

Οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου ως απάντηση στον αυξανόμενο πληθωρισμό και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατράπηκαν σε πολιτικές, με τους διαδηλωτές να απαιτούν τον τερματισμό της θεοκρατικής διακυβέρνησης. Οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές.

