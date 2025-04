Ισλανδία: Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έκλυση ηφαιστειακού μάγματος - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μια υπόγεια έκλυση μάγματος ξεκίνησε σήμερα κοντά στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, η οποία όμως αργεί ακόμη να φθάσει στην επιφάνεια ώστε να προκαλέσει πλήρη ηφαιστειακή έκρηξη, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας καθώς εκατοντάδες μικροί σεισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή.

«Προειδοποίηση: έχει ξεκινήσει έκρηξη μάγματος», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η μετεωρολογική υπηρεσία.

«Μέχρι τώρα καμία ποσότητα μάγματος δεν έχει φθάσει στην επιφάνεια, όμως μια έκρηξη είναι πιθανό να συμβεί», ανέφερε.

Το παρακείμενο πολυτελές σπα Blue Lagoon εκκενώνεται, όπως η αλιευτική πόλη Γκρίνταβικ όπου περίπου 40 σπίτια κατοικούνται, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο RUV, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

