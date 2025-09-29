Ισραήλ: Πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, υπουργός ζητά «απόλυτη ελευθερία δράσης» του στρατού στη Γάζα - Real.gr

Quantcast
Ισραήλ: Πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, υπουργός ζητά «απόλυτη ελευθερία δράσης» του στρατού στη Γάζα
Ισραήλ: Πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, υπουργός ζητά «απόλυτη ελευθερία δράσης» του στρατού στη Γάζα

15:35, 29/09/2025
Ισραήλ: Πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, υπουργός ζητά «απόλυτη ελευθερία δράσης» του στρατού στη Γάζα

Ισραηλινός υπουργός της άκρας δεξιάς ζήτησε σήμερα ο ισραηλινός στρατός να διατηρήσει μια «απόλυτη ελευθερία δράσης» στη Γάζα ακόμα και στην περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, πριν από μια κρίσιμης σημασίας συνάντηση που προβλέπεται να γίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο υπουργός Οικονομικών και ηγέτης του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός εκθέτει μια σειρά «κόκκινων γραμμών» που λέει ότι μετέφερε στον πρωθυπουργό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, λίγο αφού υποσχέθηκε «συμφωνία» για τη Γάζα.

Η αμερικανική πρόταση 21 σημείων, την οποία έχει ήδη εκθέσει ο Τραμπ στον Νετανιάχου και σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, προβλέπει, σύμφωνα με διπλωματική πηγή, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, ισραηλινή απόσυρση, όπως και μια μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας χωρίς τη Χαμάς.

Ο Σμότριχ επανέλαβε τους τελευταίους μήνες την αντίθεσή του σε μια συμφωνία, ακόμη και έμμεση, με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, του οποίου η άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του Ισραήλ πυροδότησε τον πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Σήμερα έκρινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα πρέπει να διατηρήσει «απόλυτη ελευθερία δράσης στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας».

Επίσης αντιτίθεται σε μια επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως προτείνουν παράγοντες της διεθνούς κοινότητας για τη μεταπολεμική περίοδο στη Γάζα.

Επίσης αντιτίθεται και σε ενδεχόμενη ανάμειξη του Κατάρ, μεσολαβήτριας χώρας και συμμάχου των ΗΠΑ, στη μελλοντική διαχείριση του παλαιστινιακού θύλακα.

Τέλος ο Σμότριχ εξέφρασε την ελπίδα για αμερικανική υποστήριξη στο σχέδιο προσάρτησης της «Ιουδαίας και Σαμάρειας», η βιβλική ονομασία που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι Ισραηλινοί ηγέτες για τη Δυτική Όχθη, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Ως προς αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κατηγορηματικά βέτο την Πέμπτη: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη (…) Αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε.

Ο Νετανιάχου εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την υποστήριξη του κόμματος του Σμότριχ για να διατηρήσει την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο.

