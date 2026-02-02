Ιταλία: «Να γίνει σεβαστή η Ολυμπιακή Εκεχειρία», ζητεί ο πρόεδρος Ματαρέλα - Real.gr

Σύνοψη από το
Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα ζήτησε σήμερα να γίνει σεβαστή η Ολυμπιακή Εκεχειρία, κατά την έναρξη της 145ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής – τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα».
«Ο αθλητισμός αποτελεί ειρηνική συνάντηση, μαρτυρία αδελφοσύνης σε συνθήκες ευγενούς άμιλλας. Είναι το ακριβώς αντίθετο από έναν κόσμο στον οποίο υπερισχύουν φραγμοί και έλλειψη επικοινωνίας», τόνισε ο Ιταλός πρόεδρος κατά την ομιλία του στην περίφημη Σκάλα του Μιλάνου.
«Ο αθλητισμός αντιτάσσεται στη βία η οποία -από όποιον και αν ασκείται- παράγει νέα βία, καταπατά την εθνική αξιοπρέπεια, καταπιέζει τους λαούς και επιφέρει οπισθοχώρηση της ποιότητας ζωής. Ζητάμε με επίμονη αποφασιστικότητα, να γίνει παντού σεβαστή η Ολυμπιακή Εκεχειρία… Ζητάμε η εκεχειρία του αθλητισμού να κάνει τα όπλα να σιγήσουν», πρόσθεσε ο Ιταλός πρόεδρος.