Καισαριανή: Πορεία της ΚΝΕ στον τόπο θυσίας των 200 εκτελεσθέντων - Real.gr

Συγκέντρωση για τους 200 εκτελεσθέντες από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1994 πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης στην Καισαριανή, με πρωτοβουλία της ΚΝΕ, με αφορμή τα φωτογραφικά ντοκουμέντα της εποχής εκείνης που ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Αίτημα των διαδηλωτών ήταν η απόκτηση αυτών των ιστορικών τεκμηρίων, ζητώντας να εξασφαλιστεί ότι θα αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής.

Οι συγκεντρωθέντες κρατούσαν στα χέρια τους τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών, έχοντας ως κεντρικό σύνθημα: «Στον θάνατο ατρόμητοι, με βλέμμα καθαρό, αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στον λαό».

Μετά τη συγκέντρωση στην πλατεία Μακρή, οι διαδηλωτές συγκρότησαν πορεία προς το Σκοπευτήριο Καισαριανής, τον τόπο μαρτυρίου και εκτέλεσης των ηρώων, των εκατοντάδων κομμουνιστών, στη διάρκεια της Κατοχής, όπου απήύθυνε ομιλία ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βρισκόμαστε εδώ στην Καισαριανή, στο θυσιαστήριο της Καισαριανής, εδώ σε αυτό τον τόπο που εκατοντάδες κομμουνιστές εκτελέστηκαν από τους ναζί κατακτητές στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Το ηθικό μεγαλείο που έχουν οι φωτογραφίες αυτές, όπου αποτυπώνονται οι κομμουνιστές που οδηγούνται στον θάνατο σε λίγα λεπτά, αποτελεί παράδειγμα, υπόδειγμα για τις νέες γενιές, για όλο τον ελληνικό λαό, για όλους τους λαούς του κόσμου.

Αυτά τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό, όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή. Οι ενέργειες που γίνονται είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να αποδοθούν στο Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης της Καισαριανής, στον δήμο Χαϊδαρίου και στο αρχείο του ΚΚΕ. Να ανήκουν στον ελληνικό λαό. Να μην κλειστούν σε κάποια συρτάρια και προθήκες, αλλά να εκτίθενται στον ελληνικό λαό. Σχολεία, σχολές, μαθητές, φοιτητές, ερευνητές, ιστορικοί, εργαζόμενοι, απλοί άνθρωποι του λαού μας, όλες οι γενιές να περνούν, να μαθαίνουν, να διδάσκονται, να μορφώνονται, για να λάμψει επιτέλους η ιστορική αλήθεια. Και η ιστορική αλήθεια λέει ότι αυτοί οι αγωνιστές που έπεσαν από το βόλι του κατακτητή ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε κάθε μέρα μπροστά. Θα ραίνουμε με λουλούδια τους τάφους των αθανάτων”.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με την ανακήρυξη των φωτογραφιών σε μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού είπε:

«Αυτό ακριβώς είπα από την πρώτη στιγμή. Το ΚΚΕ είπε ότι πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό και με επιστολή μου που έστειλα στην κ. Μενδωνη στο υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, επίσης και το προεδρείο της Βουλής, έτσι ώστε να σταματήσει κάθε δημοπρασία, κάθε πλειστηριασμός και αυτά να αποδοθούν στην Ελλάδα και να αξιοποιηθούν για αυτό τον σκοπό που σας είπα, για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για να υπάρχει η ιστορική μνήμη, να υπάρχει μόρφωση».

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ακόμη ο Ηλίας Σταμέλος, δήμαρχος Καισαριανής, ο Μιχάλης Σελέκος, δήμαρχος Χαϊδαρίου και συγγενείς των 200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών της Καισαριανής.

Νωρίτερα σήμερα, το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών Τ. de Craene/H. Heuer κηρύχθηκε μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού – μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων – λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της, ως τεκμήριο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα.