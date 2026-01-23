Quantcast
Κακές και καλές πρακτικές για τη μείωση της Πλημμυρικής Διακινδύνευσης - Real.gr
Κακές και καλές πρακτικές για τη μείωση της Πλημμυρικής Διακινδύνευσης

19:07, 23/01/2026
Κακές και καλές πρακτικές για τη μείωση της Πλημμυρικής Διακινδύνευσης

Παρατίθενται εικόνες και χάρτες που απεικονίζουν :

α. την εξέλιξη του αστικού ιστού, ο οποίος έχει αποκόψει το υδρογραφικό δίκτυο χωρίς έργα ανάσχεσης στη Γλυφάδα, με συνέπεια τον υψηλό βαθμό πλημμυρικής διακινδύνευσης

Γλυφάδα 1960
1960: Το υδρογραφικό δίκτυο και θέσεις σημαντικών επιπτώσεων από την κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου 2026 στη Γλυφάδα

Γλυφάδα, 2026

2026: Το υδρογραφικό δίκτυο, ο αστικός ιστός και θέσεις σημαντικών επιπτώσεων από την κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου 2026 στη Γλυφάδα
β. τις θέσεις και το είδος έργων ανάσχεσης, τα οποία μειώνουν σε σημαντικό βαθμό την πλημμυρική διακινδύνευση στο Πανόραμα Βούλας.

 

 

 

 

 

