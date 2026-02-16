Τηλεφωνική επικοινωνία Μενδώνη - Κακλαμάνη για το ιστορικό φωτογραφικό αρχείο από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή - Real.gr

Quantcast
15:26, 16/02/2026
Τηλεφωνική επικοινωνία Μενδώνη – Κακλαμάνη για το ιστορικό φωτογραφικό αρχείο από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Βουλής , Νικήτας Κακλαμάνης και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για το θέμα των ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Όπως έγινε γνωστό, η κυρία Μενδώνη επισήμανε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απόκτηση του ιστορικού φωτογραφικού αρχείου το οποίο και θα παραχωρηθεί στη Βουλή των Ελλήνων.

Από την πλευρά του, ο κ. Κακλαμάνης διαβεβαίωσε την υπουργό Πολιτισμού ότι η Βουλή θα συνδράμει με κάθε τρόπο και μέσο στις προσπάθειες του υπουργείου τόσο για τον έλεγχο της γνησιότητας των ιστορικών φωτογραφιών όσο και για την απόκτησή τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα ζητήσει από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την εξουσιοδότησή τους για να προχωρήσει τις σχετικές ενέργειες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα του παρασχεθεί ομόφωνα.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλής, υπάρχει διεθνής νομοθεσία με την οποία απαγορεύεται η εμπορία τεκμηρίων πολέμου και άρα απαγορεύεται και στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να προχωρήσει στη σχετική δημοπρασία.

«Πρωτίστως, αρμόδιο είναι το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο όπως γνωρίζω έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και όχι της Βουλής των Ελλήνων, αλλά η Βουλή επειδή έχει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων ασφαλώς θα εμπλακεί σε αυτή την διαδικασία για την απόκτηση αυτού του ιστορικού ντοκουμέντου» τόνισε ο κ. Κακλαμάνης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επιστολή-πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αποκτηθούν οι φωτογραφίες από το Ίδρυμα για την Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό της Βουλής των Ελλήνων.

Ο κ. Κακλαμάνης διευκρίνισε ότι «το Ίδρυμα δεν έχει προϋπολογισμό, έχει όμως η Βουλή των Ελλήνων η οποία και θα ενεργήσει», συμπληρώνοντας ότι το ΚΚΕ του έχει αποστείλει σήμερα «σωστή επιστολή», με το αίτημα να κινηθεί η Βουλή των Ελλήνων και όχι το Ίδρυμα, για την απόκτηση του ιστορικού αυτού υλικού.

 

 

