Καρυστιανού από το μπλόκο της Νίκαιας: «Το νέο κόμμα σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο της κοινωνίας» - Real.gr

Η Μαρία Καρυστιανού επισκέφθηκε χθες, Παρασκευή (9/1), το μπλόκο αγροτών στη Νίκαια και επανέλαβε ότι σύντομα θα κάνει κόμμα «κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής».

«Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο της κοινωνίας. Αυτό και μόνο. Δεν έχω όνομα, δεν έχω ημερομηνία», είπε.

Απαντώντας στην κριτική εναντίον της σημείωσε: «Δέχομαι βολές γιατί δεν τους αρέσει που κάτι το οποίο ξεκίνησε πηγαία, αθώα μέσα από την κοινωνία για να φροντίσει την κοινωνία έχει πάρει τέτοια δύναμη. Όταν θα έχω κάτι ολοκληρωμένο που σημαίνει θα έχω πρόγραμμα και άτομα θα βγούμε και θα μιλήσουμε».

Ερωτηθείσα ποιος είναι ο στόχος του κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε:

«Ο μεγάλος αγώνας που ξεκίνησε με τη δικαίωση της κόρης μου έχει καταλήξει σε μια μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς σε ένα όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα. Όχι με τους αγρότες στον δρόμο, με μια ανεξάρτητη χώρα, με διαφάνεια, ευμάρεια. Ο στόχος του κινήματος είναι καταρχάς να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και η διαπλοκή που για μένα είναι το 80% των προβλημάτων μας: ότι οι πολιτικοί δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουν, δεν υπάρχει τιμωρία, με αποτέλεσμα να βλέπουμε διαρκώς σκάνδαλα που παραμένουν ατιμώρητα και φυσικά να υπάρξει πρόγραμμα και για την οικονομική ανάπτυξη, και για την υγεία, την παιδεία, το δημογραφικό την εξωτερική πολιτική για τα πάντα. Μια αλλιώτικη Ελλάδα».

Νωρίτερα, μιλώντας στους αγρότες του μπλόκου είπε πως «θα τα καταφέρετε εάν μείνετε ενωμένοι» και πρόσθεσε: «Ενωμένοι και δυνατοί θα υποχωρήσουν. Ενωμένοι θα είστε πιο δυνατοί. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Όπως βγήκαμε στις 28, όπως σταθήκατε κι εσείς δίπλα μας. Όλη η κοινωνία είναι δίπλα σας γιατί όλη η κοινωνία καταλαβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, δυνατά!», ανέφερε χαρακτηριστικά.