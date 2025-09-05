Quantcast
Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ» - Real.gr
22:57, 05/09/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Πείστηκε να κατέβει και μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου, όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο.

Με τον καλύτερο τρόπο έληξε το περιστατικό με τον άνδρα που απειλούσε να πηδήξει στο κενό από το περβάζι του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ», αφού τελικά πείστηκε να κατέβει και μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου, όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, περίπου στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής ένας αλλοδαπός άνδρας ανέβηκε στο 3ο όροφο του νοσοκομείου και απειλούσε να αυτοκτονήσει πηδώντας στο κενό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ειδικός διαπραγμετευτής. Παράλληλα, στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που ανέπτυξαν ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλούσε να πέσει ο άνδρας.

