Quantcast
Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας - Real.gr
real player

Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας

18:08, 04/12/2025
Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στη διυπουργική - συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας «BYRON» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, ζητήθηκε από τον κ. Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

  • Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σφοδρή κακοκαιρία χτυπά αυτήν την ώρα την Αττική - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σφοδρή κακοκαιρία χτυπά αυτήν την ώρα την Αττική - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

17:28 04/12
Χρ.Μαγειρίας: «Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα μου - Το δικαστήριο με αθώωσε για τις καταγγελίες Βάρρα»

Χρ.Μαγειρίας: «Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα μου - Το δικαστήριο με αθώωσε για τις καταγγελίες Βάρρα»

18:20 04/12
Κακοκαιρία Byron: Βροχές και κατολισθήσεις στη Λακωνία, πλημμύρες στη Ζάκυνθο - Μηνύματα από το 112 - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Κακοκαιρία Byron: Βροχές και κατολισθήσεις στη Λακωνία, πλημμύρες στη Ζάκυνθο - Μηνύματα από το 112 - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

15:02 04/12
Απάντηση ΥΕΘΑ στην Τουρκία: Πράττουμε το αυτονόητο, η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν αγνοούμε το casus belli

Απάντηση ΥΕΘΑ στην Τουρκία: Πράττουμε το αυτονόητο, η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν αγνοούμε το casus belli

17:30 04/12
Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του - Τι υποστήριξε

Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του - Τι υποστήριξε

14:42 04/12
Κακοκαιρία «Byron»: Ηχησε το 112 στην Αττική – «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

Κακοκαιρία «Byron»: Ηχησε το 112 στην Αττική – «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

19:07 04/12
Κακοκαιρία Byron: Στον «αέρα» το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ

Κακοκαιρία Byron: Στον «αέρα» το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ

18:58 04/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved