Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας - Real.gr

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στη διυπουργική - συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας «BYRON» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, ζητήθηκε από τον κ. Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής: