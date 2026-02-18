Κεντρική Μακεδονία: Πάνω από 300 οι κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω έντονων καιρικών φαινομένων – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία - Real.gr

Δεκάδες είναι οι κλήσεις που δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχή βοήθειας στην Κεντρική Μακεδονία, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, από τα ξημερώματα μέχρι και τις 11 το πρωί η Πυροσβεστική έλαβε 340 κλήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν δεκατέσσερις κοπές δέντρων και δώδεκα απομακρύνσεις αντικειμένων.

Οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην Κ. Μακεδονία και ο Βαρδάρης που «σαρώνει» τη Θεσσαλονίκη, προκαλούν προβλήματα στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις των πτήσεων από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» αλλά και πολύωρες διακοπές ρεύματος.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως τα καιρικά φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν τις επόμενες ώρες, ωστόσο προβλήματα σημειώνονται και στις οδικές μετακινήσεις σε Ημαθία, Κιλκίς και Χαλκιδική, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων.

Ειδικότερα, στην Ημαθία έχει διακοπεί η κίνηση των οχημάτων στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Νάουσας-Κάτω Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό προς Άλσος Αγίου Νικολάου έως τη διασταύρωση «Μπάρας» Σελίου και στις ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Στο Κιλκίς προβλήματα σημειώνονται στις επαρχιακές οδούς Κιλκίς – Καρτερών, στο ύψος του δημοτικού διαμερίσματος Κάτω Ποταμιών και Λειψυδρίου – Φαναρίου, ενώ στη Χαλκιδική έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο 3ο χιλιόμετρο παραλιακής οδού Νέας Καλλικράτειας – Ν. Ηράκλειας, στην παραλιακή οδό Καλυβών και παραλιακή οδό Βατοπεδίο, στο 1ο χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και σε ιρλανδική διάβαση στην τοπική κοινότητα Ολυμπιάδας.

Στο μεταξύ, στην κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννη στον δήμο Κατερίνης διακόπηκαν, σήμερα, τα μαθήματα λόγω βλάβης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού που προκλήθηκε έπειτα από πτώση δέντρου. Ειδικότερα, δεν έγιναν μαθήματα στο Δημοτικό σχολείο Γανόχωρας, μόνο οι τάξεις που στεγάζονται σε κτίριο της κοινότητας και στο Νηπιαγωγείο Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη.