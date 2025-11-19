Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αξιόπιστος σύμμαχος και ζωτικός εταίρος η Ελλάδα - Real.gr

Μήνυμα στον ελληνικό λαό έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζοντας ότι αποτελεί τιμή για εκείνη να εκπροσωπεί τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα».

«Ευχαριστώ την Ελλάδα για την θερμή υποδοχή! Βρίσκομαι εδώ για να εργαστώ σκληρά, να ενισχύσω τη φιλία μεταξύ των χωρών μας και να συμβάλω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολίασε ότι «Αμερική και Ελλάδα μοιράζονται κάτι σπάνιο και ισχυρό: Και τα δύο έθνη έχουν οικοδομηθεί πάνω στην ιδέα της δημοκρατίας ότι κάθε φωνή μετράει και ότι η ελευθερία αξίζει να υπερασπίζεται. Αυτές οι αξίες μάς συνδέουν από γενιά σε γενιά και πέρα από ωκεανούς».

What an honor to represent President Donald J. Trump and the American people in this country. Thank you Greece for the warm welcome! I'm here to work hard, to strengthen the friendship between our nations, and to help write the next great chapter of the 🇺🇸 🇬🇷 partnership.

«Ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή – Είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά»

«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρός μας: Είμαστε δεμένοι με την ιστορία και την παράδοση, τον αγώνα για αυτοδιοίκηση, χειραφέτηση και αναγέννηση.

Ο εθνικός μας χαρακτήρας έχει διαμορφωθεί από την ανεξίτηλη επίδραση της ελληνικής επιρροής στις τέχνες και την αρχιτεκτονική, την γλώσσα και τη λογοτεχνία καθώς και στον ακαδημαϊκό χώρο και τη στρατιωτική παράδοση .

Σήμερα, σε όλες τις ΗΠΑ γενιές Ελληνοαμερικανών εμπλουτίζουν τις γειτονιές και τις κοινότητές μας με μία πλούσια κληρονομιά πολιτιστικών παραδόσεων και μία παρακαταθήκη οικογενειακών αξιών, πίστης, φιλοξενίας και κοινωνικής ευθύνης .

Αυτό το πνεύμα καθοδηγεί τη διπλωματική μας σχέση, η οποία βασίζεται σε έναν σαφή σκοπό: στη δέσμευση για ελευθερία και δικαιοσύνη κθώς και στην ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση των σχέσεών μας», υπογράμμισε.

Στη συνέχεα δήλωσε ότι «ως πρέσβης θα κάνω ό,τι έκανα καθ΄όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής μου ζωής. Θα ακούω με σεβασμό, θα ηγούμαι με ακεραιότητα και θα υπηρετώ με σκοπό.

Θα χρησιμοποιήσω αυτή την εξαιρετική πλατφόρμα για να φέρω νέες φωνές στη συζήτηση και να επεκτείνω τα όρια του εφικτού όταν Έλληνες και Αμερικανοί συνεργάζονται ο ένας δίπλα στον άλλον.

Μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις: την επέκταση της ενεργειακής μας συνεργασίας, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και το άνοιγμα νέων δρόμων για την καινοτομία.

Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στα αποτελέσματα. Στη δημιουργία συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία.

Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος και ζωτικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μία χώρα που ηγείται με θάρρος και βεβαιότητα.

Θέλω αυτή η Πρεσβεία να γίνει ένα χώρος όπου νέες ιδέες μπορούν αν ανθίσουν και να αναπτυχθούν. Ένας χώρος όπου οι άνθρωποι και από τις δύο χώρες μας μπορούν να συνεργάζονται, να δημιουργούν και να ονειρεύονται μεγάλα πράγματα . Αυτό είναι που μας καθοδηγεί ως Αμερικανούς. Η αισιοδοξία, το θάρρος και η πεποίθηση ότι η πρόοδος είναι κάτι που χτίζεις, δεν περιμένεις.

Λοιπόν, προς τον λαό της Ελλάδας. Ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή. Είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά, να ενισχύσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να συμβάλω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους».