Κίνα: Ναός 650 ετών κατέρρευσε σε απόσταση αναπνοής από τουρίστες - Σοκαριστικό βίντεο - Real.gr

Έρευνα έχει ξεκινήσει στην ανατολική Κίνα, μετά την κατάρρευση τμήματος του ναού Drum Tower στο Φενγκγιάνγκ της Κίνας, που χρονολογείται από το 1375 και είχε ανακαινιστεί μόλις πέρσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαΐου, όταν ξαφνικά η οροφή του ναού στο Φενγκγιάνγκ κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, σε απόσταση αναπνοής από τουρίστες που βρίσκονταν στον χώρο.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μέρος της στέγης να υποχωρεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δημιουργώντας σύννεφα σκόνης, ενώ οι παρευρισκόμενοι τρέχουν να απομακρυνθούν πανικόβλητοι.

Σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού, το περιστατικό συνέβη στις 6:30 το απόγευμα, στην ανατολική πλευρά της στέγης του ναού. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι Αρχές ενεργοποίησαν άμεσα το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης, εκκένωσαν τον χώρο και απέκλεισαν την πρόσβαση. Παράλληλα, συγκροτήθηκε ομάδα για τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης.

