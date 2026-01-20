Κλειστά όλα τα σχολεία και οι κοινωνικές δομές σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και παραλιακή Αρκαδία - Real.gr

Quantcast
Κλειστά όλα τα σχολεία και οι κοινωνικές δομές σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και παραλιακή Αρκαδία
Κλειστά όλα τα σχολεία και οι κοινωνικές δομές σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και παραλιακή Αρκαδία

18:35, 20/01/2026


Με απόφαση των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες.

