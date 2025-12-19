Κοντογεώργης στον realfm για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση λειτουργεί με λογική και με διάλογο που φέρνει λύσεις, και όχι με κοινωνικό αυτοματισμό - Real.gr

Ρωτήθηκε, όμως, και για το επεισόδιο με πρωταγωνιστή, τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Η βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν σαφής: ανοιχτή πόρτα στο διάλογο και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο, δήλωσε εξ αρχής ο υφυπουργός -«και σε αυτό επιμένουμε και θα συνεχίζουμε να επιμένουμε. Μέσα από το διάλογο τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν λύσεις», υπενθύμισε και συνέχισε:

«Όσον αφορά τα αιτήματα, ανακοινώσαμε ένα πλαίσιο, προφανώς μένουν κάποια να εξειδικευτούν για το κόστος παραγωγής», ρεύμα, πετρέλαιο στην αντλία, ΕΛΓΑ κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, διευκρίνισε, δεν γίνεται διάλογος με ανταλλαγή εγγράφων, ζητώντας έτσι από την άλλη πλευρά να προσέλθει στο ίδιο τραπέζι.

«Τα μπλόκα της διαμαρτυρίας δεν πρέπει να μετατραπούν σε μπλόκα απόλυτης ταλαιπωρίας για τους συμπολίτες μας», όπως ζήτησε ακόμη αναγνωρίζοντας ότι «ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους αγρότες μας, μην κοροϊδευόμαστε. Για όλη την Ευρώπη και ειδικά για τη χώρα μας». Με σημαντικότερα προβλήματα, την ευλογιά, τις χαμηλές τιμές σε αρκετά προϊόντα ενώ συγχρόνως υπήρχε η ανάγκη αναδιοργάνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέμα το οποίο, όπως είπε ο Θ. Κοντογεώργης, μπορεί να επέτεινε την οργή των αγροτών.

Συμπερασματικά, «το μείγμα δεν ήταν ό,τι καλύτερο», αλλά «στο πλαίσιο των δημοσιονομικών και ευρωπαϊκών κανόνων μπορεί να υπάρχει μια βάση συζήτησης», υπογράμμισε και επανέλαβε ότι ενέργειες, όπως κλείσιμο οδών κ.ο.κ. «δεν βοηθούν ούτε είναι παραγωγικές κινήσεις». Εν τέλει, «κάθε πολίτης αξιολογεί, και όχι στη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ που επικαλέσθηκε έναν επιπλέον λόγο για να μην υπάρχουν μπλόκα στις εθνικές οδούς: «Είναι γιορτές, χιλιάδες βαρέα και ελαφριά οχήματα πρέπει να πηγαίνουν από τις παρακαμπτηρίους, με ό,τι κίνδυνο ασφαλείας αυτό συνεπάγεται».

Ζήτησε, όμως, από τους αγρότες να αναλογισθούν και τη ζημία στις τοπικές οικονομίες, ιδίως αυτή την περίοδο. Και προσκαλώντας σε μια ρεαλιστική, όπως είπε, συζήτηση, επεσήμανε: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα περίγραμμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξομε». Και, «ναι, μαζεύτηκαν προβλήματα», αλλά, «από την άλλη δεν δικαιολογούνται ακραίες ενέργειες».

Για το πρόβλημα με τον ΕΛΓΑ, υποστήριξε ότι δεν ήταν ευθύνη του οργανισμού ή της κυβέρνησης, το απέδωσε δε, σε τεχνικό λάθος από την εταιρεία στη συνεννόηση με τις τράπεζες. Ωστόσο, αναγνώρισε, ότι αυτό «δυναμίτισε το κλίμα σε κάποια μπλόκα, ήταν λογικό». Εν τούτοις, κατέληξε, «λύθηκε μέσα σε επτά ώρες».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρατήρησε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε το μερίδιο της πολιτικής ευθύνης που της αντιστοιχεί, επιπροσθέτως από εδώ και πέρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα για τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Για την ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, σήμερα, για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ δήλωσε ότι «μπορεί κανείς να εγκαλεί την κυβέρνηση για αυτό που έγινε με τις πληρωμές», αλλά «από την άλλη όταν πηγαίνεις να λύσεις το θέμα με την υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, να λες ‘όχι”».

Τέλος, «δεν μπορεί να ενδίδουμε συνέχεια στις φωνές του λαϊκισμού. Ο γέγονε, γέγονε. Υπάρχει μια νέα αρχή, σε αυτό δεν πρόκειται να κάνει πίσω η κυβέρνηση σε σχέση με τη νέα λειτουργία ΟΠΕΚΕΠΕ – ΑΑΔΕ. Έχουμε μια υποχρέωση, και εσωτερική και διεθνή, είναι ο μόνος δρόμος να προχωρήσουμε. Ελπίζω κάποια κόμματα να σκεφτούν λογικά», κατέληξε.

Ερωτηθείς για το περιστατικό με τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, ο Θανάσης Κοντογεώργης έκανε λόγο για «αυτονόητα καταδικαστέα ενέργεια». Και, με αφορμή διάφορα περιστατικά από την εξεταστική επιτροπή και αλλού, όπως είπε, σημείωσε: «Δεν μου αρέσει η εικόνα της χυδαιολογίας, (η εικόνα) του να υψώνουμε τη φωνή. Πρέπει όλοι να κάνουμε προσπάθεια να υψώνουμε το επίπεδο».

Όλα αυτά, ανέφερε, είναι «απότοκα μιας περιόδου τοξικότητας και λαϊκισμού, όπου κανονικοποιήθηκε μια ρητορική μίσους, κανονικοποιήθηκε πολλές φορές και η βία. Δεν είναι πολύ μακρινά, τα θυμόμαστε».

Και, «μπορεί να έχουμε πολιτικές διαφωνίες. Είναι λογικό άλλα να λέει η κυβέρνηση κι άλλα η αντιπολίτευση», αλλά από την άλλη, «δεν έχουμε σε καμία περίπτωση δικαίωμα να αφήσουμε να αναβιώσουν τέτοιες εποχές ειδικά από εκπροσώπους είτε στο εθνικό είτε στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι η εικόνα της χώρας, θα πρέπει να έχουν ένα διαφορετικό δημόσιο ύφος και ήθος. Τι παράδειγμα θα πάρει ένας νέος άνθρωπος που παρακολουθεί την πολιτική, όπως και κάθε πολίτης;», διερωτήθηκε και έκλεισε λέγοντας: «Όλοι μας έχουμε μια ευθύνη και σίγουρα τέτοιες πράξεις πρέπει να έχουν τη μεταχείριση που τους αρμόζει».

Ακούστε το ηχητικό: