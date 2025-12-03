Κορινθία: Ένταση στο μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο του Κιάτου.

Η διαμαρτυρία τους εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχόμενων δράσεων που οργανώνονται σε διάφορα σημεία της χώρας, με αιτήματα την ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως τονίζουν, καθιστούν ασύμφορη την παραγωγή.

Η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά όταν υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων αγροτών, καθώς οι τελευταίοι επιχείρησαν να επεκτείνουν το μπλόκο προς την εθνική οδό.