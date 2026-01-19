Κορυδαλλός: Καρέ-καρέ απόπειρα κλοπής ΙΧ - Η στιγμή που οι δράστες το βάζουν στα πόδια - Real.gr

Πρόσωπο με πρόσωπο ήρθαν αστυνομικοί και διαρρήκτες αυτοκινήτου στον Κορυδαλλό, σε μια απόπειρα κλοπής που καταγράφηκε καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας και φέρνει στη δημοσιότητα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Το βίντεο-ντοκουμέντο, αποτυπώνει τις κινήσεις των δραστών αλλά και την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος ειδοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα ασφαλείας που είχε εγκατεστημένη στο αυτοκίνητό του.

Στις εικόνες φαίνονται τρεις κουκουλοφόροι να πλησιάζουν το σταθμευμένο ΙΧ, να αφαιρούν την προστατευτική κουκούλα και να προσπαθούν να παραβιάσουν την πόρτα χρησιμοποιώντας λοστό.

«Βάζει από μέσα το χέρι, τραβάει το τζάμι, μπαίνει μέσα, προσπαθεί να το βάλει μπροστά, σπάει την κλειδαριά, δεν τα καταφέρνει. Με ένα κατσαβίδι σπάει το τιμόνι…», περιγράφει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, ο οποίος παρακολουθούσε έντρομος όσα συνέβαιναν από την οθόνη του κινητού του.

Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και, σε συνεννόηση μαζί της, στήθηκε ένα σχέδιο για να παγιδευτούν οι δράστες. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς σειρήνες και φώτα, επιχειρώντας να τους αιφνιδιάσουν.

Οι αστυνομικοί ήρθαν κυριολεκτικά πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαρρήκτες, όμως εκείνοι αντιλήφθηκαν την παρουσία τους και άρχισαν να τρέχουν στα στενά της περιοχής, καταφέρνοντας τελικά να διαφύγουν.

«Ήρθαν χωρίς σειρήνες, χωρίς τίποτα, κρυφά όλα και το έβαλαν στα πόδια», λέει χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του ΙΧ. Παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις και το «χτένισμα» της περιοχής, οι δράστες πρόλαβαν να εξαφανιστούν.