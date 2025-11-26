Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εργασιών, στο κέντρο της Αθήνας στις 27 και 28 Νοεμβρίου - Real.gr

Quantcast
18:00, 26/11/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 27 και 28 Νοεμβρίου και μεταξύ των ωρών 10:00′ και 17:00′, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Συγγρού και στη συνέχεια λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας στο τμήμα της από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Κατά τις παραπάνω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος. Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

