Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων - Πού γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας - Real.gr

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ειδικότερα, λόγω συγκέντρωσης ατόμων και στάθμευσης γεωργικών ελκυστήρων επί του οδοστρώματος, τόσο στην 89,835η χ/θ (Α/Κ Θηβών), όσο και στην 114,815η χ/θ (Α/Κ Κάστρου) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στη Βοιωτία, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως ακολούθως:

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ (Α/Κ Κάστρου), μέσω δεξιού παραδρόμου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. και ακολούθως εκτρέπονται εκ νέου από την 100,268η χ/θ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω Επ.Ο. Βαγίων – Μαζαρακίου, Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών, παρακαμπτήριος Θηβών και Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας.

Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Σημειώνεται ότι, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ώρες 07:00 έως 21:00, τα I.X.E. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία που κινούνται προς Λαμία, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδρομή έως την 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και ακολούθως μέσω Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αταλάντης και Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Αταλάντης (145,325η χ/θ).

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.