Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα: Ποινική δίωξη σε βάρος των 25 συλληφθέντων - Real.gr

Σε βάρος των 25 ατόμων που συνελήφθησαν σε Αττική και Βοιωτία, για παρασκευή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για τα εξής κακουργήματα:

διεύθυνση εγκληματικης οργανωσης *συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωσης

διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης

πλαστογραφία

λαθρεμπορία

υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη και για πλημμελήματα.

Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες παρασκευή καπνικών προϊόντων είχαν στήσει σε μια κτηνοτροφική μονάδα στη Βοιωτία όπου έγιναν έρευνες, όπως και σε 10 ακόμα αποθήκες κυρίως σε Μαγνησία, Κατερίνη και Αττική.

Το ελληνικό FBI προχώρησε στη σύλληψη 25 ατόμων εκ των οποίων 19 άτομα στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.

Οι συλληφθέντες είναι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ μεταξύ τους είναι και δύο αδέλφια που είχαν απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Μέχρι τώρα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 600.000 ευρώ, πάνω από 10 εκατ. τεμάχια τσιγάρα, 6-7 όπλα, ένα οπλοπυλοβόλο καθώς και φορτηγά οχήματα.