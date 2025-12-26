Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Ισόπαλες Αγκόλα και Ζιμπάμπουε και πρώτος βαθμός και για τις δύο - Real.gr

Quantcast
18:11, 26/12/2025
Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Ισόπαλες Αγκόλα και Ζιμπάμπουε και πρώτος βαθμός και για τις δύο

Από έναν βαθμό πήραν Αγκόλα και Ζιμπάμπουε (1-1), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Γκέλσον Ντάλα άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό για την Αγκόλα, ενώ ο Νόλετζ Μουσόνα ισοφάρισε για την Ζιμπάμπουε, στο 45+6΄, με το β΄ μέρος να μην αποδεικνύεται… παραγωγικό για τις δύο ομάδες.

Μετά την ήττα της με 2-1 από τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα, η Αγκόλα μετρά 1 βαθμό, ενώ 1 βαθμό έχει και η Ζιμπάμπουε αφού είχε ηττηθεί με 2-1 από την Αίγυπτο, για την 1η αγωνιστική του Β΄ ομίλου.

Αγκόλα και Ζιμπάμπουε είναι αντιμέτωπες με… πρόωρο αποκλεισμό και χρειάζονται νίκη την επόμενη εβδομάδα για να ελπίζουν.

