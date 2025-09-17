Κύπελλο: Στις καθυστερήσεις με πέναλτι η Μαρκό έμεινε όρθια (2-2) με ΑΕΛ στην Καρδίτσα - Real.gr

Το εύστοχο πέναλτι του Χαβιέ Μεντόσα στις καθυστερήσεις (90+1) επέστρεψε στην Μαρκό να μείνει …όρθια (2-2) απέναντι στην ΑΕΛ, στο κεκλεισμένων των θυρών -λόγω τιμωρίας της ομάδας του Μαρκόπουλου- Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας, στο ξεκίνημα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ζήσης Χατζηστραβός άνοιξε (29’)-με εξαιρετική ατομική ενέργεια- το σκορ, αλλά οι τυπικά γηπεδούχοι ισοφάρισαν -στο 43ο λεπτό-με κεφαλιά του Σμάλη.

Ο Σάβας Μούργος -με ωραίο τελείωμα έξω από την περιοχή – έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ (72’) την ΑΕΛ (1-2), αλλά ο Μεντόσα διαμόρφωσε με εύστοο πέναλτι το τελικό σκορ (2-2).

ΜΑΡΚΟ (Σ. Παπαδόπουλος): Σαφαρίκας, Τσάκνης (73΄ Μαρκοπουλιώτης), Μπουσάι, Σμάλης, Μιγιένγκα, Οικονομίδης (73΄ Παυλίδης), Αλεξόπουλος, Ντέτλερ (63΄ Καλλέργης), Σεμπά (63΄ Μεντόσα), Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης (87΄ Χαϊκάλης).

ΑΕΛ (Γ. Πετράκης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Στάικος (46΄Ατανάσοβ), Σουρλής (63΄ Τούπτα), Χατζηστραβός (80΄ Σαγάλ), Δημηνίκος (62΄ Βαρσάμης), Πασάς (63΄Μούργος), Γκαράτε.