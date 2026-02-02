Κυρανάκης: Υστερα από δεκαετίες η Ελλάδα εισέρχεται στη βιομηχανία επισκευής και παραγωγής τρένων - Real.gr

Μια νέα σελίδα για την σιδηροδρομική και βιομηχανική παραγωγή της χώρας άνοιξε σήμερα στην Ελευσίνα, με την υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της ONEX και της κορεατικής Sung Shin Rolling Stock Technology Ltd. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία του «Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού» στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, μια επένδυση ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ που φέρνει 100 νέες θέσεις εργασίας, εισαγωγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στην τρενοεπισκευή και στρατηγική σιδηροδρομική σύνδεση με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία κυβερνητικών στελεχών και της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τον διεθνή και γεωστρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης. Μια «πραγματικά πολύ σημαντική ημέρα» για τον ελληνικό σιδηρόδρομο χαρακτήρισε τη σημερινή εξέλιξη ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κάνοντας λόγο για ουσιαστική αλλαγή μοντέλου σε έναν τομέα που τα τελευταία χρόνια «πλήγωσε βαθιά την ελληνική κοινωνία» και έχει ανάγκη από ανάταξη και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Αλυσίδα θετικών εξελίξεων στον σιδηρόδρομο

Όπως τόνισε, «η σημερινή ημέρα προστίθεται σε μια αλυσίδα θετικών εξελίξεων, με αιχμή την ιστορική συμφωνία που υπεγράφη και ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με τη Ferrovie dello Stato, φέρνοντας – ύστερα από είκοσι χρόνια – καινούργια τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο». Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο δοκιμαστικό τρένο, ενώ όπως δήλωσε ο υπουργός, ακολούθησαν επαφές στη Σόφια με ομολόγούς του από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για την προώθηση του κάθετου σιδηροδρομικού άξονα, ενός διαδρόμου με ευρωπαϊκή και γεωστρατηγική σημασία».

Στο επίκεντρο της σημερινής ανακοίνωσης, ωστόσο, βρίσκεται – όπως είπε – κάτι περισσότερο από μια ακόμη καλή είδηση. «Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, η Ελλάδα μπαίνει στον τομέα της τρενοεπισκευής και της συμπαραγωγής τροχαίου υλικού», ανέφερε, αποδίδοντας καθοριστικό ρόλο στις προσωπικές προσπάθειες του Πάνου Ξενοκώστα και στη συνεργασία της ONEX με τη νοτιοκορεατική SSRST.

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για επένδυση που μεταφέρει τεχνογνωσία στη χώρα, δημιουργεί ελληνικές θέσεις εργασίας και αξιοποιεί εγκαταστάσεις που παρέμεναν ανενεργές για περισσότερα από τριάντα χρόνια. «Ένα απλό ‘γιατί όχι;’ γίνεται σήμερα πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης, εξηγώντας ότι μέσω αυτής της υποδομής, ένας γερασμένος στόλος μπορεί να ανακαινιστεί και να επανέλθει σε αξιόπιστη λειτουργία, με άμεσα οφέλη για επιβάτες και εμπορευματικές μεταφορές.

Γεωπολιτικό αποτύπωμα με «άρωμα» ΗΠΑ

Ο αρμόδιος υπουργός για τις Μεταφορές, στάθηκε ιδιαίτερα και στη σιδηροδρομική σύνδεση των ναυπηγείων Ελευσίνας με το Θριάσιο Πεδίο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που μπορεί να δώσει αναπτυξιακή και γεωστρατηγική προοπτική στη χώρα, όπως έχει επισημάνει και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Παράλληλα, έστρεψε το βλέμμα στους εργαζόμενους των ναυπηγείων, ευχαριστώντας τους δημόσια για τη συμβολή τους «Η ανάπτυξη δεν χτίζεται με λόγια, αλλά με μέταλλο, βάρδιες και ιδρώτα». Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε τη σημερινή επένδυση με τη διεθνή τάση επιστροφής της παραγωγής εντός των κρατών, παραπέμποντας στη σχετική στρατηγική που έχει περιγράψει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός ευχαρίστησε θερμά τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά την πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας ότι οι ενέργειές της θα αποδειχθούν καθοριστικές για την ασφάλεια των τρένων.

Όπως αποκάλυψε, τις επόμενες ημέρες ο ελληνικός σιδηρόδρομος θα αποκτήσει νέο σύστημα αμερικανικής τεχνολογίας, ικανό να εντοπίζει τη γεωγραφική θέση των συρμών με ακρίβεια λίγων εκατοστών. «Μαζί με τη σημερινή επένδυση, ενισχύεται έμπρακτα η εμπιστοσύνη των πολιτών στον σιδηρόδρομο», κατέληξε, μιλώντας για μια θετική εξέλιξη που μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα μέσα από τη στενή συνεργασία κυβέρνησης και επενδυτών.

