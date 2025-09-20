La Liga: Άνετα το «5Χ5» η Ρεάλ στην επιστροφή του Μπέλιγχαμ - Real.gr

Quantcast
22:00, 20/09/2025
La Liga: Άνετα το «5Χ5» η Ρεάλ στην επιστροφή του Μπέλιγχαμ

Χωρίς βαθμολογικές απώλειες συνεχίζει η Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η αήττητη μέχρι σήμερα Εσπανιόλ προσπάθησε να προβάλλει αντίσταση στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αλλά δύο σουτ εκτός περιοχής, από τον Εντερ Μιλιτάο (22΄) και τον Κιλιάν Μπαπέ (47΄), έσπασαν το καταλανικό… τείχος και επέτρεψαν στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να πανηγυρίσει το «5 στα 5» και να διατηρηθεί στην κορυφή της La Liga.

Στα τελευταία λεπτά, ο Τσάμπι Αλόνσο πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που επανήλθε στη δράση μετά την επέμβαση που έκανε το καλοκαίρι στον ώμο.

