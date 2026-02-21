La Liga: Ήττα σοκ της Ρεάλ στην Παμπλόνα (έχασε 2-1 από την Οσασούνα) - Real.gr

Μία εβδομάδα φαίνεται πως θα «αντέξει» στην κορυφή της La Liga η Ρεάλ, η οποία ηττήθηκε απόψε στην Παμπλόνα από την Οσασούνα με 2-1 και θα μείνει ξανά πίσω από την Μπαρτσελόνα, εφόσον οι «μπλαουγκράνα» ξεπεράσουν αύριο (22/2) το εμπόδιο της Λεβάντε. Προερχόμενοι από οκτώ διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, οι «μερένγκες»… πέταξαν ένα ημίχρονο, καθώς οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, είχαν δοκάρι με τον Μπούντιμιρ και τελικά άνοιξαν το σκορ στο 38΄, με πέναλτι που κέρδισε ο Κροάτης από τον Κουρτουά (υποδείχθηκε από το VAR) και αξιοποίησε ο ίδιος.

Οι Μαδριλένοι βελτιώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, πίεσαν και έφτασαν στην ισοφάριση στο 73΄ με τον Βινίσιους, μετά από ασίστ του Βαλβέρδε, ενώ λίγο αργότερα ο Μπαπέ είχε μεγάλη ευκαιρία να για την ανατροπή. Το σοκ για τους -προς το παρόν- πρωτοπόρους ήρθε στο 90΄, με τον Ραούλ Γκαρσία να εκμεταλλεύεται λάθος του Θεμπάγιος και να σημειώνει το νικητήριο γκολ για την Οσασούνα, που πλέον διεκδικεί έξοδο στην Ευρώπη.