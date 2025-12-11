Λαμία: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών - Αποκλεισμένη σε 4 σημεία η Εθνική Οδός - Real.gr

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, που τα τελευταία 24ωρα προχωρούν σε δράσεις είτε αποκλείοντας βοηθητικούς δρόμους, είτε καταλαμβάνοντας διόδια και ανοίγοντας τις μπάρες.

Σήμερα το μεσημέρι, εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν συνολικά τα αγροτικά ζητήματα, το πλαίσιο των διεκδικήσεων των κινητοποιημένων αγροτών, αλλά και τοπικά θέματα, κυρίως ζητήματα υποδομών.

Η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας παραμένει αποκλεισμένη σε 4 βασικά σημεία. Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας. Παράλληλα, στην Εύβοια αυξήθηκαν σε 3 τα σημεία αποκλεισμού, καθώς εκτός από την Κάνηθο και την Ιστιαία δημιουργήθηκε νέο μπλόκο στην Αυλίδα.

Στη Βοιωτία παραμένει και το μπλόκο στο Σχηματάρι, ενώ στη Φθιώτιδα οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στο Δομοκό, αποκλείοντας την παλαιά εθνική οδό καθώς και την πρόσβαση στον Ε65.

Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Φθιώτιδας και Βοιωτίας δηλώνουν ότι έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες εύρεσης εναλλακτικών διεξόδων, καθώς όλος ο κυκλοφοριακός όγκος από τη Νότια προς τη Βόρεια Ελλάδα αναγκάζεται να διέλθει μέσω της παλαιάς εθνικής οδού από τον κόμβο της ΠΑΘΕ στη Ριτσώνα (75ο χλμ.) και δια μέσω Θήβας, Λιβαδειάς να καταλήξουν στο Μπράλο (203ο χλμ.).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της αστυνομίας, στα όρια Βοιωτίας-Φθιώτιδας, τα λεωφορεία και τα Ι.Χ. που κατευθύνονται προς Λαμία εκτρέπονται προς την Αταλάντη, ώστε να επανέλθουν στην εθνική οδό και να περιοριστεί η συμφόρηση από την Τιθορέα έως τον Μπράλο, όπου έχουν ήδη σημειωθεί μεγάλα προβλήματα και ατυχήματα.

Αντίστοιχα, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα οδηγούνται επίσης μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ η αστυνομία αναγκάζεται να πραγματοποιεί νέες εκτροπές οχημάτων από τη Θήβα προς την παλαιά εθνική μέσω με κατεύθυνση την Ελευσίνα.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, με ανακοινώσεις τους, υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν το κλείσιμο όλων των οδικών αξόνων, όπως κάνουν καθημερινά, ανακοινώνοντας νέο αποκλεισμό για μία ώρα, από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.