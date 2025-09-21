Quantcast
Λένα Δροσάκη: Η αμήχανη ερώτηση που της έκανε ο γιος της - Real.gr
real player

Λένα Δροσάκη: Η αμήχανη ερώτηση που της έκανε ο γιος της

23:59, 21/09/2025
Λένα Δροσάκη: Η αμήχανη ερώτηση που της έκανε ο γιος της

Η αγαπημένη ηθοποιός ανέφερε μία ερώτηση που δέχθηκε από τον 5χρονο γιο της, τον Αναστάση και της προκάλεσε αμηχανία.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved