Ληστεία στο Λούβρο: Τι έκρυβαν οι πέντε συλληφθέντες - Real.gr

Σε νέες προσαγωγές για την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου προχώρησαν οι αρχές της Γαλλίας. Το βράδυ της Τετάρτης οι αστυνομικές αρχές του Παρισιού προχώρησαν στην προσαγωγή άλλων πέντε ατόμων, υπόπτων συμμετοχής στην κλοπή των κοσμημάτων από το Λούβρο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ σημαντικό στοιχείο ήρθε στην επιφάνεια: Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, ένα από τα άτομα που συνελήφθησαν βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο της ομάδας έρευνας λόγω γενετικού υλικού που τον συνδέει άμεσα με την πράξη της κλοπής.

Οι υπόλοιποι ύποπτοι, για τους οποίους εξακολουθεί να υπάρχει επιφυλακτικότητα, ίσως ρίξουν περισσότερο φως στη μέθοδο και την εξέλιξη των γεγονότων.

Ένας από αυτούς πάντως θεωρείται ο ένας από τους δύο μοτοσικλετιστές που συμμετείχαν στο χτύπημα, ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να ανήκουν στο περιβάλλον του. Η σύλληψή τους έγινε στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, ενώ ένας πέμπτος ύποπτος εντοπίστηκε στο Σεν-Σαιν-Ντενί. Όλοι τους τέθηκαν υπό κράτηση για ανάκριση.

Όσον αφορά τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο, ο ένας από αυτούς εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Ρουασί την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει πτήση για την Αλγερία «χωρίς επιστροφή», όπως δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουά. Ταυτόχρονα, ένας άλλος άνδρας συνελήφθη κοντά στο σπίτι του. Αυτά τα δύο άτομα, που θεωρούνται ύποπτα ότι εισέβαλαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα, είναι 34 και 39 ετών και ζουν στην Ομπερβιλιέ (Σεν-Σεν-Ντενί).

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο πρώτος είναι Αλγερινός και υποστηρίζει ότι στο παρελθόν είχε εργαστεί ως καθαριστής δρόμων και διανομέας. Γνωστός για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχει προηγούμενη καταδίκη. Ο δεύτερος έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τόσο τον τέταρτο δράστη όσο και τον φερόμενο ως εντολέα της ληστείας. Παρά τις έρευνες και τις συνεχόμενες προσαγωγές, το πολύτιμο περιεχόμενο της διάρρηξης εξακολουθεί να λείπει.

Θυμίζουμε ότι στη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου που συντάραξε τη Γαλλία εμπλέκονται κουκουλοφόροι, οι οποίοι εισέβαλαν ανενόχλητοι με τη βοήθεια μικρού γερανού στην αίθουσα Απόλλων του Λούβρου, άρπαξαν τα πολύτιμα κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή, αποκαλύπτοντας μεγάλα κενά ασφαλείας στο μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.