LIVE η κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός λόγω τροχαίου - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Real.gr

Σοβαρά προβλήματα αυτή την ώρα στην έξοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Ποσειδώνος. Επιπλέον, επικρατεί μποτιλιάρισμα και από Γέφυρα Καλυφτάκη έως Λεωφόρο Αθηνών. Υπερβαίνουν τα τριάντα λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μεταμόρφωση, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην Περιφερειακή Υμηττού από κόμβο Αγ.Παρασκευή έως Μεταμόρφωση.

Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της τροχαίας στις εξόδους του εθνικού δικτύου, με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών έως τις 10 απόψε και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

