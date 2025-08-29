Μακρόν: Χωρίς σύνοδο με τον Ζελένσκι έως τη Δευτέρα, ο Πούτιν θα «έχει εξαπατήσει» τον Τραμπ - Real.gr

Ο Γάλλος πρόεδρος αρνείται ότι προσέβαλε τον Ρώσο πρόεδρο.

Εάν ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έως τη Δευτέρα, όπως ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, «αυτό θα σημαίνει πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», εκτίμησε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν.

Εάν αυτή η διμερής συνάντηση «στην οποία δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Πούτιν ενώπιον του προέδρου Τραμπ» δεν πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, «πιστεύω πως για μία ακόμη φορά, αυτό θα σήμαινε πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ» και «αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο», επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Θα μιλήσουμε και οι δύο με τον πρόεδρο Τραμπ» αυτό το Σαββατοκύριακο και «εάν θα διαπιστώσουμε την επόμενη εβδομάδα πως για μία ακόμη φορά, έπειτα από μήνες υποσχέσεων που δεν τηρήθηκαν, ότι αυτό δεν θα συμβεί, θα ζητήσουμε ξεκάθαρα να ληφθούν πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επιπλέον, ο Εμανουέλ Μακρόν, που έχει χαρακτηρίσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «τέρας» και «αρπακτικό», αρνήθηκε σήμερα πως τον έχει προσβάλει και κατήγγειλε εκ νέου την «αυταρχική πορεία» και τον «ρεβιζιονιστικό ιμπεριαλισμό» του Ρώσου ηγέτη.

«Όταν λέμε πως υπάρχει ένα τέρας στις πόρτες της Ευρώπης (…), πιστεύω πως αυτή η φράση περιγράφει αυτό που οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και πολλά άλλα έθνη νιώθουν πολύ βαθιά, δηλαδή έναν άνδρα που αποφάσισε να πάρει μια αυταρχική, δεσποτική πορεία και να εφαρμόσει έναν ρεβιζιονιστικό ιμπεριαλισμό», δήλωσε ο Μακρόν, απαντώντας στις κατηγορίες περί «χυδαίων ύβρεων» που διατύπωσε η ρωσική διπλωματία.