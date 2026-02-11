Μεντιλίμπαρ: «Μία από τις καλύτερες αποφάσεις της ζωής μου να έρθω στον Ολυμπιακό» - Real.gr

Σαν σήμερα (11/02) πριν από δύο χρόνια ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός προπονητή που έμελλε να είναι ένας από τους πιο πετυχημένους στην ιστορία της ομάδας.

Ο λόγος φυσικά για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος σε αυτά τα δύο έτη έχει κατακτήσει τον μοναδικό τίτλο ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη, το νταμπλ της σεζόν 2024-25 και το πρώτο Σούπερ Καπ Ελλάδας μετά από 18 χρόνια.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για την εν λόγω επέτειο στην κάμερα της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, λέγοντας τα εξής:

“Όταν μας κάλεσε ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη φορά βγήκαμε από τη χώρα μας ως προπονητές. Έπρεπε να αποφασίσουμε σε πολύ λίγο χρόνο, μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είχαμε ημέρες να αποφασίσουμε και νομίζω ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή.

Δεν περίμενα πως θα μέναμε για τόσο καιρό και θα κερδίζαμε όσα κερδίσαμε. Αν μου έλεγαν πριν έρθω τι πίστευα, δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που πιστεύω τώρα.

Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να είχα βγει από τη χώρα μου νωρίτερα, για να μπορέσω να απολαύσω όσα απολαμβάνουμε τώρα εδώ και όσα μπορεί να απολαύσει κανείς μέσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου”.