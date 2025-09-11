Mεσίστιες οι σημαίες στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Real.gr

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες στις ΗΠΑ, προς τιμήν του συντηρητικού υποστηρικτή του, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό που δέχτηκε στον λαιμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γιούτα.

«Προς τιμήν του Τσάρλι Κερκ, ενός πραγματικά μεγάλου Αμερικανού πατριώτη, διατάζω όλες οι αμερικανικές σημαίες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες να κυματίζουν μεσίστιες μέχρι το βράδυ της Κυριακής στις 6 μ.μ.», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.