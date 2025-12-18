Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή - Real.gr

Το μήνυμα για μία νέα εποχή που ξεκινά στις Ένοπλες Δυνάμεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την τελετή ονοματοδοσίας και έπαρσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων».

«Η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, ανεβάζοντας ένα βίντεο με τη φρεγάτα «Κίμων» και όσα έγιναν στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία.

