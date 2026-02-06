Μητσοτάκης: Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων μαζί με την σύζυγό του - Real.gr

Στο Μιλάνο και συγκεκριμένα στο στάδιο «Σαν Σίρο» βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, για να παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου, όπου ποζάρει χαμογελαστός στο πλευρό της συζύγου του. Στη λεζάντα της φωτογραφίας σημειώνει με χιούμορ: «Αυτή τη φορά δεν βρέχει», κάνοντας αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ταλαιπωρήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές, χαλώντας επίσης τα σχέδια των διοργανωτών.