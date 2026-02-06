Quantcast
Μητσοτάκης: Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων μαζί με την σύζυγό του - Real.gr
real player

Μητσοτάκης: Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων μαζί με την σύζυγό του

23:13, 06/02/2026
Μητσοτάκης: Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων μαζί με την σύζυγό του

Στο Μιλάνο και συγκεκριμένα στο στάδιο «Σαν Σίρο» βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, για να παρακολουθήσει  την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου, όπου ποζάρει χαμογελαστός στο πλευρό της συζύγου του. Στη λεζάντα της φωτογραφίας σημειώνει με χιούμορ: «Αυτή τη φορά δεν βρέχει», κάνοντας αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ταλαιπωρήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές, χαλώντας επίσης τα σχέδια των διοργανωτών.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved