Μουζακίτης: «Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στην πρόκριση» - Real.gr

«Ζωντανός» στο κυνήγι της 24άδας και της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός, μετά την μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν (0-1).

Από τους κορυφαίους των ερυθρόλευκων ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης, με τον νεαρό χαφ να πραγματοποιεί μια μαγική εμφάνιση στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote δήλωσε πως όλη η ομάδα έκανε ένα πολύ καλό ματς και πως πρώτα εκείνοι είναι που πιστεύουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μουζακίτης:

«Όλη η ομάδα έκανε ένα καλό ματς. Επιτέλους, φύγαμε νικητές από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια ήμασταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη. Σήμερα είναι μεγάλη χαρά με εμάς.

Να λέμε την αλήθεια υπάρχει διαφορά στον αγωνιστικό χώρο (σσ. συνθετικός χλοοτάπητας), αλλά προσπαθούμε να μην στεκόμαστε σε αυτό γιατί αν κάθε παίκτης σκεφτεί έστω και λίγο τον αγωνιστικό χώρο, το κρύο κτλ., θα επηρεαστεί η απόδοσή του. Οπότε δεν το συζητήσαμε καθόλου στα αποδυτήρια.

Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στην πρόκριση, πριν καν κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι και θα εξακολουθήσουμε να το πιστεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Έχουμε δύο ακόμα ματς, θέλουμε δύο νίκες και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».



