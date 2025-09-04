Μυτιλήνη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή της Βρισάς και του Πολυχνίτου - Real.gr

Quantcast
Μυτιλήνη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή της Βρισάς και του Πολυχνίτου
22:04, 04/09/2025
Μυτιλήνη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή της Βρισάς και του Πολυχνίτου

Ελέγχθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε σημαντικό αριθμό δασικών εκτάσεων και εκτάσεων με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Βρισάς και του Πολυχνίτου στη νότια Λέσβο.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης και των τοπικών αρχών, με την καθοριστική συνδρομή 11 εναέριων μέσων που έκαναν συνεχείς ρίψεις νερού, είχε σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στις 2 το μεσημέρι σήμερα. ‘Αμεση ήταν επίσης η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, που ενίσχυσε τα εναέρια δασοπυροσβεστικά μέσα.

Αυτή τη στιγμή (ώρα 21.30) οι επίγειες δυνάμεις, συνεπικουρούμενες από μέσα των ΟΤΑ και εθελοντές, συνεχίζουν το έργο της πυρόσβεσης, σβήνοντας μικρές εστίες μέσα στην καμένη έκταση.

